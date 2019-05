Madonna, Crave: il video del singolo della popstar americana con il rapper Swae Lee.

Madonna ha lanciato il terzo singolo estratto all’album Madame X, in uscita il 14 giugno. L’inarrestabile popstar italo-americana, che è ancora in rotazione radiofonica col suo primo singolo Medellin, si è data stavolta all’hip hop, mostrando una versatilità straordinaria.

Se con Maluma aveva infatti dato voce alla sua anima latina e con il singolo successivo I Rise si era data all’impegno sociale, stavolta si getta a capofitto nel mondo hip hop accompagnata da uno degli artisti più apprezzati in America negli ultimi anni: Swae Lee.

Madonna e Swae Lee, Crave: il video

È una Madonna sempre più imprevedibile quella che si sta preparando a lanciare il suo nuovo album. Un disco che sarà promosso da settembre con un tour negli Stati Uniti, dove sono previsti residency show a New York, Chicago e Los Angeles. Per vederla in Europa si dovrà attendere il 2020, ma non sappiamo se in calendario ci saranno anche date in Italia.

Madonna

In attesa dei live, si potrà ammirarla comunque dal vivo durante la finale dell’Eurovision 2019, che la vedrà come ospite d’onore. Una presenza che ha sollevato numerose polemiche nel mondo della musica. Non resta che da capire quale brano presenterà tra i tre singoli finora lanciati.

Di seguito il video dell’ultimo singolo, Crave:

Chi è Swae Lee

Classe 1995, Swae Lee è divenuto famoso in America come una delle metà del duo Rae Sremmurd, insieme al fratello Slim Jxmme. I due hanno lanciato insieme fino a oggi tre album, ma Swae si è fatto apprezzare dal mondo intero anche all’interno di grandi hit in collaborazione con altri artisti, come Post Malone, con cui ha cantato nel brano Sunflower per la colonna sonora di Spider Man: Un nuovo universo.

Tra i suoi successi arrivati in rotazione radiofonica anche in Italia ricordiamo Close to Me di Diplo ed Ellie Goulding. Insomma, non è proprio un nome nuovo nella scena pop internazionale, e la collaborazione con Madonna non sorprende poi molto.

Di seguito il video di Close to Me: