Finely, San Diego: il nuovo inedito della band milanese per lanciare l’album live We Are Finley.

Anche i Finley hanno la loro hit estiva, seppur non proprio un tormentone di quelli tipici di quest’epoca musicale. Si chiama San Diego, ed è l’inedito estratto dall’album live We Are Finley. La band di Legnano è tornata, a due anni da Armstrong, con tanta energia e un calendario ricco di concerti che li porterà in giro per l’Italia durante tutta l’estate.

Ecco tutti i dettagli sul nuovo singolo del gruppo e il nuovo album degli artisti diventati famosi nei primi anni Duemila grazie allo straordinario successo dell’album Tutto è possibile.

Finley, San Diego: il video

Ci portano a San Diego i Finley con il loro nuovo video e la loro nuova canzone. Un viaggio lungo per respirare l’aria vera e propria dell’autentica West Coast. Perché San Diego è una città della California meridionale, al confine col Messico, che alla musica ha offerto tanto, specialmente al pop punk.

Basti pensare che i blink-182, una delle formazioni di maggiore ispirazione per il gruppo di Legnano, sono nati poco lontano da qui.

Il brano è un’energica e dolce dedica a Diego, il figlio del cantante Pedro (Marco Pedretti), nato nel febbraio del 2019. Ascoltiamola insieme: ecco San Diego.

We Are Finley

Inedito tratto dall’album live We Are Finley, uscito il 17 maggio, è la ciliegina sulla torta di un progetto ambizioso. La band si è infatti data come obiettivo di teletrasportare i fan davanti al proprio palco grazie a questo energico disco.

“Chi è già stato a un nostro live potrà rivivere le stesse emozioni, mentre chi non l’ha ancora fatto finalmente potrà capire cosa significa“, hanno dichiarato i ragazzi, più desiderosi che mai di fare un bel regalo al proprio pubblico.

