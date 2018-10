Gli U2 hanno scelto il nuovo singolo, sesto estratto dall’album Song of Experience: Landlady.

Dopo lo straordinario successo delle quattro date milanesi di ottobre 2018 dell’Experience + Innocence Tour, gli U2 sono pronti a lanciare il sesto singolo del fortunato album Songs of Experience. La scelta è ricaduta su Landlady, brano eseguito dal vivo nel secondo dei live del Forum di Assago.

U2, il nuovo singolo è Landlady

La data d’uscita di Landlady è il 19 ottobre. La canzone, molto amata da Bono, è una dichiarazione d’amore piuttosto matura del cantante per la moglie Ali, descritta come l’unica e vera padrona di casa. Attraverso la melodia dolce e in parte malinconica, ma non melensa, prodotta dalla chitarra di The Edge, Bono ci descrive una relazione fatta di sacrifici da parte di lei, e di gratitudine immensa da parte dello stesso cantante.

In attesa del video ufficiale, ascoltiamo insieme il nuovo singolo degli U2, Landlady:

U2, Songs of Experience: tutti i singoli

Pubblicato il 1° dicembre 2017, Songs of Experience è stato l’ennesimo successo commerciale degli U2, disco di platino in Francia e in Italia e disco d’oro in ben sette altri paesi, tra cui Regno Unito e Canada. Tanto grande l’apprezzamento del pubblico per questo quattordicesimo album in studio della loro lunga carriera, che il gruppo irlandese ha scelto di trarne già cinque singoli prima dell’ultimo Ladyland.

Il primo estratto è stato The Best Thing About Me, pubblicato il 6 settembre 2017 (disco d’oro in Italia); il secondo The Blackout del 24 novembre 2017; il terzo Get Out of Your Own Way del 4 dicembre 2017; il quinto Lights of Home del 21 aprile 2018; il quinto Love Is Bigger Than Anything in Its Way del 23 aprile 2018.

Una scelta importante, quella degli U2 di ‘spremere’ il disco per tanto tempo fino, portando avanti la pubblicazione dei singoli e in contemporanea il tour promozionale, ma che ha ben ripagato, visto il grandissimo riscontro di vendite avuto. La domanda adesso è una sola: sarà davvero Ladyland l’ultimo singolo estratto da Songs of Experience?