Taylor Swift, Christmas Tree Farm: il video del nuovo singolo natalizio della cantante americana di Lover.

Il Natale ha una nuova hit a tema. Si tratta di Christmas Tree Farm, brano che porta la firma della popstar americana Taylor Swift. Già da qualche giorno sui social l’artist aveva annunciato ai fan di essere alle prese con la stesura di un pezzo natalizio per celebrare al meglio la festa più bella dell’anno.

E puntualissima, la regina degli American Music Award ha pubblicato il 6 dicembre un nuovo singolo, destinato a entrare nel cuore dei suoi fan anche più della storica All I Want for Christmas Is You di Mariah Carey.

Taylor Swift, Christmas Tree Farm: il video

Per annunciare l’uscita del suo nuovo singolo, Taylor ha usato il suo account Instagram ufficiale. Questo il messaggio rivolto a tutti i suoi milioni e milioni di follower: “In realtà sono cresciuta in una fattoria di alberi di Natale. In una casa piena di pan di zenzero, nel profondo di deliziosa una foresta gommosa gommosa. Un luogo che, stranamente, ha questa canzone come inno nazionale“.

Il tutto a corredo della foto con la copertina del suo singolo, Christmas Tree Farm. Ecco il video ufficiale:

Taylor Swift tra Cats e Lover

Momento particolarmente fortunato per Taylor Swift, quest’ultimo. La ventinovenne popstar americana ha infatti di recente infranto il record di Michael Jackson agli American Music Award, mettendosi alle spalle le polemiche con il manager Scooter Braun. Ha inoltre collaborato con Shawn Mendes, suo caro amico, nel remix del brano Lover, title track del suo ultimo album.

E non è tutto. L’artista è infatti alle prese con la promozione di Cats, il musical cinematografico girato da Tom Hooper che ha anche lei tra le protagoniste. Un film che in Italia arriverà il 20 febbraio 2020, per la gioia dei tantissimi fan che anche nel nostro paese seguino con attenzione ogni mossa dell’amata Tay-Tay.