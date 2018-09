È uscito il video di New York dei Thegiornalisti, terzo singolo estratto dal nuovo album della band in uscita a settembre, Love.

Per la gioia di tutti i fan, dopo aver rilasciato la scorsa settimana il nuovo singolo su Spotify, finalmente i Thegiornalisti hanno anche fatto uscire il video di New York, terzo singolo preso da Love, ultimo album della band. Andiamo a gustarci insieme la nuova clip della band romana.

Thegiornalisti, New York: il video della canzone

New York è il singolo che chiude le anticipazioni della tracklist del disco. Il pezzo arriva dopo Questa nostra stupida canzone d’amore e Felicità Puttana, i due brani che hanno già fatto innamorare tutti i fan del disco che verrà. E ora è toccato a una ballad sentimentale e dalle atmosfere brit pop molto anni 90′.

Il video conferma all’ascolto la grande qualità della canzone, specialmente del testo, e per una volta i Thegiornalisti ci regalano un playback, sebbene la band non sia da sola, ma esegua la canzone al fianco di un’orchestra. Alla voce c’è lui, Tommaso Paradiso, uno dei cantanti più interessanti del panorama della canzone italiana degli ultimi anni, oggi un vero e proprio sex symbol, e che nell’ultimo mese si è conquistato anche la copertina di Rolling Stone.

Ecco il video di New York:

Quando esce il nuovo disco dei Thegiornalisti

La risposta è il 21 settembre 2018. Si tratta del quinto disco della band e c’è grande attesa per un album che con molta probabilità si sistemerà senza troppi problemi a fianco dei migliori dischi pop italiani degli ultimi anni. Le prime tre canzoni hanno lasciato intendere che i Thegiornalisti, quel salto di qualità, l’hanno definitivamente fatto.

Merito della maturità artistica della band e dei testi di Tommaso, che descrive la vita e la quotidianità con una precisione chirurgica, proprio come in New York.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/thegiornalisti/