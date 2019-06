Jovanotti, Nuova era: il video del nuovo singolo del cantautore, il tormentone estivo che accompagnerà il Jova Beach Party.

La Nuova era di Jovanotti è cominciata. Il grandissimo cantautore di Cortona ha lanciato il suo EP di inediti Jova Beach Party, un lavoro che farà da colonna sonora al tour sulle spiagge che tanto ha fatto discutere ma che nessuno ha potuto fermare.

In questo nuovo singolo Lorenzo si fa accompagnare da uno dei producer e autori più influenti degli ultimi anni, Dardust, per una hit moderna ma che mantiene intatta la sua firma. E il risultato è un brano che non deluderà i fan.

Jovanotti, Nuova era: il video

“E quando io ti guardo mentre passi fai vibrare pure i sassi, col tuo semplice procedere, così sicura di te, mi fai sentire un poeta, anzi di più, un profeta, che annuncia al mondo l’inizio di una nuova era…“. Canta così nell’inciso Jova.

Un ritornello facile e immediato, che parla d’amore su un ritmo non melenso e anzi molto ballabile, ideale per un’estate ricca di gioia e grandi avventure. Ascoltiamo insieme Nuova era:

Jova Beach Party: da tour a EP

E così il Jova Beach è diventato non solo il party più grande dell’estate, ma anche uno degli EP più interessanti degli ultimi anni. Le 7 canzoni presenti nel disco sono state registrate in 7 studi diversi e con 7 produttori diversi.

Come al solito Lorenzo si è lasciato andare a una grande originalità, esplorando nuovi mondi, intuendo nuove potenzialità e non perdendo mai la sua identità, sempre fresca e giovanile anche ora che ha raggiunto una grandissima maturità.

Sarà questa l’ultima sorpresa di Jova in vista del tour sulle spiagge? La sensazione è che l’artista abbia ancora qualche asso nella manica da potersi giocare… Non resta che restare in attesa, ovviamente mentre ci godiamo queste nuove sette perle della sua discografia.