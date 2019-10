Piero Pelù, Picnic all’inferno: il nuovo singolo del rocker fiorentino con un campionamento di un discorso di Greta Thunberg.

Tutti pazzi per Greta Thunberg. Dopo la cover metal del suo discorso alle Nazioni Unite e il remix dello stesso discorso in Right Here, Right Now di Fatboy Slim, anche Piero Pelù ha annunciato di aver utilizzato una parte di un discorso della celebre attivista scandinava.

Il campionamento della Thunberg è parte integrante del nuovo singolo del rocker fiorentino, Picnic all’inferno. Ecco tutti i dettagli.

Piero Pelù, Picnic all’inferno: il singolo con Greta Thunberg

Il brano è in uscita il 18 ottobre. Prodotto dallo stesso Piero e da Luca Chiaravalli, contiene il campionamento di un discorso dell’attivista svedese a Katowice (Polonia) nel dicembre 2018.

In conferenza stampa, il leader dei Litfiba ha spiegato il motivo di questo campionamento: “Ha l’età di mia figlia, quel suo discorso me lo sono riascoltato e mi frullava per la testa […] Il suo modo di parlare era quasi un rap, aveva una cadenza quasi musicale e ho detto ‘proviamo a inserirlo nel groove di questa canzone’. Si è creata una magia incredibile“.

Dopo l’ascolto, Greta e la famiglia hanno dato la propria totale approvazione al brano. Questo il post con la cover del singolo:

Piero Pelù in tour

Il nuovo brano sarà ovviamente nella scaletta del nuovo tour che vedrà protagonista nei club italiani il cantante fiorentino. Si tratta di una serie di date che anticipano il 2020, anno in cui festeggerà i 40 anni di carriera.

Ecco il calendario con tutte le date del Benvenuto al mondo tour:

13 novembre – Roma, Atlantico Live

15 novembre – Bologna, Estragon

16 novembre – San Biagio di Callalta (Treviso), Supersonic Music Arena

19 novembre – Milano, Alcatraz

20 novembre – Venaria Reale (Torino), Teatro della Concordia

22 novembre – Firenze, Tuscany Hall

I biglietti per questi concerti sono disponibili sul circuito TicketOne.