Ed Sheeran, Cross Me: il lyric video del nuovo singolo del cantautore in collaborazione con Chance the Rapper e PnB Rock.

Nuovo singolo per Ed Sheeran. A poche settimane dall’uscita di I Don’t Care, in featuring con Justin Bieber, il cantautore britannico ha già lanciato un nuovo brano per anticipare l’album di collaborazioni No. 6, in uscita il prossimo luglio.

Stavolta ad affiancarlo ci sono due nomi importanti, ma meno conosciuti dal pubblico italiano: Chance the Rapper e PnB Rock.

Ed Sheeran, Cross Me: il video

Come già detto, Cross Me fa parte del progetto ambizioso di Ed Sheeran, No. 6, un disco di sole (o quasi) collaborazioni, che riprende quello di un suo vecchio EP, risalente addirittura a prima della firma del suo primo contratto discografico.

Ed Sheeran

Per ora non sono stati annunciati i nomi degli altri artisti coinvolti in questo nuovo lavoro di un cantautore sempre in grado di stupire i suoi fan. Nell’attesa, ci godiamo questo nuovo singolo. Ecco Cross Me:

Chi sono Chance the Rapper e PnB Rock

Classe 1993, Chance the Rapper è un noto artista e attore americano. Ha debuttato nel 2012 con l’album 10 Day, ma l’album che ha decretato la sua consacrazione è stato Coloring Book del 2016, un disco capace di fargli ottenere ben tre Grammy Award: quello di Miglior artista esordiente, Miglior album rap e Miglior interpretazione rap (per il brano No Problem).

Anche PnB Rock è un rapper, classe 1991. Ha debuttato nel 2017 e finora è riuscito a ottenere un successo piuttosto relativo, almeno rispetto a Chance e Sheeran (ma vanta oltre 2 milioni di follower su Instagram). Di lui si è parlato in questo 2019 più per i problemi giudiziari che per la musica. A gennaio ha subito una perquisizione in casa ed è stato accusato di possesso di droga con intento di spaccio, possesso di beni rubati e altri reati di questo genere.

Di seguito un post di PnB Rock: