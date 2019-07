Ed Sheeran, Blow: il video del nuovo singolo del cantautore in collaborazione con Chris Stapleton e Bruno Mars.

Ed Sheeran ha rilasciato un nuovo singolo, dopo I Don’t Care, Cross Me e Beautiful People. Stavolta tocca a Blow, brano dell’album No. 6 Collaborations Project che lo vede affiancato da Christ Stapleton, stella della musica country, e Bruno Mars, un fenomeno della musica mondiale.

Metti insieme tre ingredienti così differenti e cosa viene fuori? A sorpresa, una miscela esplosiva di rock. Un tuffo straordinario a sonorità che ricordano gli anni tra la fine degli Ottanta e l’inizio dei Novanta.

Ed Sheeran, Blow: il singolo con Bruno Mars e Chris Stapleton

E pensare che pochi mesi fa il buon Ed, una delle stelle del pop degli anni Duemiladieci, era stato oggetto di critiche per la partecipazione al Firenze Rocks, uno dei festival di musica rock e metal più importanti d’Italia.

Quasi a voler rispondere a quelle polemiche sterili, Sheeran ha dato dimostrazione con questo nuovo brano di poter fare tutto, anche del buon rock alla vecchia maniera, grazie anche all’egregio lavoro al suo fianco sia di Chris (che ha comunque nel suo background dei richiami southern rock), che di quel portento di Bruno Mars.

Ed Sheeran

Il video di Blow

Ambientato nel Viper Room, leggendario club di Los Angeles, il video ha per protagoniste tre rockstar al femminile. Sheeran è impersonato da Cherish Waters, conosciuta negli Stati Uniti per la sua partecipazione al programma Americas’s Next Top Model. Stapleton è invece sostituito dall’attrice Jordan Kelly DeBarge. Infine, al posto di Bruno troviamo Cheyenne Haynes, stella della serie televisiva Just Add Magic.

Quel che viene fuori è una clip ricca di energia, sensualità e pogo, degna dello stile hard rock scelto dal trio per questa canzone che di certo farà contenta una bella fetta dei fan di Ed. Gustiamoci il video di Blow: