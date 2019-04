Taylor Swift, Me! con Brendon Urie: il nuovo video del singolo che rilancia la cantante americana.

Torna sul mercato discografico Taylor Swift. In un periodo di grande fertilità musicale in America, non poteva mancare la firma della cantante pop/country più amata al mondo.

Messo alle spalle il periodo cupo di Reputation e del singolo End Game, Taylor torna ad atmosfere gioiose e allegre con il video del nuovo singolo Me!, in collaborazione con uno dei nomi più importanti della musica americana degli ultimi anni, Brendon Urie, leader dei Panic! at the Disco.

Taylor Swift, Me!: il video del singolo con Brendon Urie

Uscito il 26 aprile, Me! anticipa il nuovo album di Taylor Swift, a due anni di distanza da quel Reputation che le ha permesso di mettere in piedi un tour da più di 50 concerti in sei mesi, con un incasso da oltre 345 milioni di dollari. Un tour nel quale la Swift ha anche utilizzato il riconoscimento facciale per tenere alla larga gli stalker.

Numeri e libertà che in questo momento solo la popstar di Reading e pochi altri nomi in giro per il mondo possono permettersi. Dopo la fase country degli inizi e quella elettronica degli ultimi due album, chissà cosa ci aspetta con il nuovo lavoro di Taylor. In attesa di scoprirlo, ci godiamo il video di Me!:

Chi è Brendon Urie, il cantante di Me!

Brendon Urie è uno dei cantanti più famosi in America negli ultimi anni, essendo il leader dei Panic! at the Disco, band che dal 2015 è entrata nel giro dei Grammy con la nomination per l’album Death of a Bachelor.

Negli ultimi mesi la sua voce è diventata famosa anche in Italia, grazie al singolo High Hopes, in rotazione radiofonica da fine 2018 nel nostro Paese. Insomma, un personaggio tutto da scoprire, anche per il suo coming out dello scorso anno, quando ha dichiarato di essere pansessuale, ovvero di provare attrazione sia per uomini che per donne.