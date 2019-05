Vasco Rossi, T’immagini (remix): il video della nuova versione ballabile del classico del rocker di Zocca, un brano risalente al 1985.

T’immagini ballare Vasco Rossi in discoteca? Ora si può, non c’è più bisogno di sognare. Certo, Vasco ci aveva già provato in passato con brani come Rewind, ma adesso sembra essere molto più convinto.

Il rocker di Zocca ha detto infatti ‘sì’ al remix ufficiale, in chiave dance (ma con le chitarre in primo piano) di un suo classico, T’immagini, storico pezzo tratto da Cosa succede in città del 1985. Ecco tutti i dettagli su questo nuovo vecchio pezzo.

Vasco Rossi, T’immagini (remix): il video

Il Blasco ha acconsentito a questo remix perché innanzitutto a chiederglielo sono stati degli amici e conterranei, come il Dj Luca Zanarini, Fabrizio Zanni e Roberto Giusti. Inoltre, il testo di T’immagini è uno di quelli ritenuti da tutti molto adattabile anche all’attualità.

Così, il team di lavoro si è messo al lavoro per trarne una hit estiva adatta a ogni tipo di occasione di svago. Curioso di vedere cosa ne è venuto fuori? E allora godiamoci insieme questa versione remixata di T’immagini:

Vasco e il Non Stop Live 2019

Il remix sarà presentato, dopo l’uscita ufficiale, al Picchio Rosso, un locale di Formigone, in provincia di Modena, molto caro al Blasco. Proprio lì infatti ha tenuto i suoi primi concerti.

Resta da capire se la versione remix entrerà anche nella scaletta dei prossimi appuntamenti dal vivo del rocker di Zocca, atteso dalla residency a San Siro e dal doppio appuntamento di Cagliari nel mese di giugno. Per il momento non arrivano conferme, anche se la sensazione è che qualche sorpresa almeno in una o due date, potrebbe esserci.

Non resta che aspettare pochi giorni per poter scoprire cosa ha in serbo per tutti noi l’intramontabile Vasco.