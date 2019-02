Pink ha rilasciato il nuovo singolo Walk Me Home, primo estratto dal nuovo album, in uscita ad aprile.

Nuovo album in arrivo per Pink. La cantante americana, a un anno e mezzo di distanza dall’ultimo disco, Beautiful Trauma, è già pronta a sfornare un’uscita ricca di canzoni inedite.

S’intitola Hurts 2B Human e uscirà in aprile. Ad anticipare questo ottavo album della carriera di Pink un singolo nuovissimo, diffuso dall’artista di Doylestown il 20 febbraio 2019. Ascoltiamo insieme questo primo assaggio del suo nuovo e atteso lavoro.

Pink, Walk Me Home: il video

Scritto insieme a Nate Ruess, frontman dei Fun con cui la cantante già collaborò nel 2013 con la hit Just Give Me a Reason, e Scott Harris, Walk Me Home è un midtempo pop che a un primo ascolto non sembra aggiungere granché alla carriera brillante di Pink.

L’uscita del video ufficiale non è ancora stata annunciata. Per il momento bisogna ‘accontentarsi’ del lyric video. Ecco qui Walk Me Home:

Pink, un 2019 da grande protagonista

Il 2019 è iniziato davvero alla grande per Alecia Beth. L’artista nel corso del mese di febbraio ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame, ed è già stata tra gli ospiti d’onore dei Brit Award 2019.

Ancora prima dell’uscita del nuovo album, dunque, Pink si è rilanciata alla grande. D’altronde, da marzo sarà protagonista anche di una nuova tournée che la vedrà impegnata in tutti gli Stati Uniti fino a maggio. E chissà che le canzoni del nuovo album non possano sbarcare anche in Europa entro la fine dell’anno, magari anche con qualche data nel nostro Paese.

Insomma, questo 2019 sembra davvero essere un nuovo anno di grandi successi per l’artista, che dal 2017 non si è praticamente mai fermata, portando in tutto il mondo la sua musica e mettendo in fila un sold out dopo l’altro.