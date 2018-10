È uscito il video del singolo di Cesare Cremonini Possibili scenari, pubblicato il 12 ottobre 2018.

A pochi giorni dalla pubblicazione del singolo, è arrivato il video della nuova canzone di Cesare Cremonini, Possibili scenari, title track dell’ultimo album. Per il cantautore bolognese si tratta del quarto estratto dal fortunato disco del 2017, già disco di platino. Gli altri erano stati Poetica, Nessuno vuole essere Robin e Kashmir-Kashmir.

Cesare Cremonini, Possibili scenari: il video

La nuova clip del cantautore bolognese è stata diretta da Gaetano Morbioli e prodotta da Walter Mameli. Il soggetto è stato però ideato dallo stesso Cremonini, che ha lavorato fianco a fianco al regista e al produttore. La diffusione sulle piattaforme streaming e sulle televisioni è avvenuta il 23 ottobre 2018.

Ecco qui il video di Possibili scenari, ultimo singolo estratto dall’omonimo album di Cesare Cremonini:

Cesare Cremonini, Possibili scenari: il tour

Dopo aver trascorso la primavera in giro per l’Italia suonando negli stadi più importanti del nostro Paese, e registrando un successo dopo l’altro, Cremonini si appresta a tornare in tour in autunno. Parte infatti il 4 novembre 2018 dal Palabam di Mantova la tournée nei palazzetti del cantautore bolognese, che sarà in giro fino all’ultima data del 12 dicembre al PalaLottomatica di Roma.

Si tratterà con tutta probabilità dell’atto conclusivo dell’avventura di Possibili scenari, album che ha segnato certamente un punto importante della carriera di Cesare Cremonini, capace di raggiungere il disco di platino con i primi due singoli e di guadagnare il disco d’oro con il terzo.

Un successo clamoroso che premia l’azzardo del cantautore, che ha voluto proporre in questo ultimo lavoro sonorità nuove per la scena italiana, ispirate in parte alla musica di grandi artisti internazionali come Pharrell Williams ed Elton John. Azzardo che ha senza ombra di dubbio ripagato.