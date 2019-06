Ultimo, Ipocondria: il video del nuovo singolo del cantautore romano tratto dall’album Colpa delle favole.

Ultimo è stato ricoverato… ma solo nel suo nuovo video! Il giovanissimo cantautore romano, ormai consacrato come il talento più cristallino della nostra musica pop dell’ultimo biennio, per l’estate ha messo da parte la sua vena introspettiva e ha lanciato un singolo più leggero e frizzante, accompagnato da un video irresistibile.

Ecco tutti i dettagli su questo nuovo brano di Niccolò, che punta a conquistare le classifiche dei singoli anche nella bella stagione.

Ultimo, Ipocondria: il video

Il nuovo singolo non è un inedito, ma il quarto estratto dall’album Colpa delle favole dopo I tuoi particolari, Fateme cantà e Rondini al guinzaglio. Alla regia del video c’è Emanuele Pisano, che ha creato una clip suggestiva e divertente, capace di rendere ancora più leggera la canzone di Ultimo.

Per le riprese è infatti stata scelta una location bizzarra: una casa di cura. Al suo interno Niccolò fa la parte di un malato, in compagnia di ospiti molto bizzarri. Per superare i propri problemi l’allegra combriccola si lascia andare alle mansioni più disparate: gioca a tennis, a Monopoli, balla, canta e s’innamora.

Godiamoci insieme il videoclip di Ipocondria:

Pausa in vista?

Dopo aver fatto incetta di riconoscimenti ai Music Awards, che lo hanno consacrato ancora una volta come un Big della nostra musica, Ultimo ha postato sui social un messaggio in cui annuncia una breve pausa dalla scena musicale.

“Vado a riposarmi una settimana, ho vissuto tutto di fretta senza potermi accorgere di tante cose. Cercherò di metabolizzare il tutto con calma. Mi mancherete“. Queste le le parole dell’artista che, con tutta probabilità, dopo la data dell’Olimpico di Roma, apice del suo tour del 2019, si prenderà un periodo di tempo per progettare i suoi prossimi lavori. Ma siamo certi che lo rivedremo molto presto.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/ultimopeterpan

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/ultimopeterpan