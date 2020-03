Mahmood, Eternantena: il video del nuovo singolo del vincitore di Sanremo 2019, scritto durante la quarantena.

Mahmood ha pubblicato un nuovo video. Come promesso negli scorsi giorni, l’artista ha voluto fare un regalo ai propri fan in questo momento così difficile per tutti noi, e ha rilasciato una nuova canzone scritta proprio durante la quarantena.

“A volte è solo nel silenzio che ci si ricorda chi siamo“, scrive il cantatuore milanese. Ascoltiamo insieme questo nuovo brano.

Mahmood, Eternantena: il video

Il nuovo brano del vincitore di Sanremo 2019 è Eternantena. Prodotto da Francesco Fugazza e Marcello Grilli, il singolo esce accompagnato da un nuovo video in cui l’artista è presente in forma di avatar.

Spiega lo stesso Alessandro: “A volte è solo nel silenzio che ci si ricorda chi siamo e cosa vogliamo diventare. Questo periodo ci sta regalando la possibilità di essere tutti uniti per un unico obiettivo. Tutti i giorni leggo i vostri messaggi pieni di sostegno e incoraggiamento e per ringraziarvi ho deciso di farvi un piccolo regalo“.

Ascoltiamo insieme Eternantena:

Eternantena: il nuovo singolo

Un brano differente dal solito questo Eternantena di Mahmood. Pezzo breve, senza un vero ritornello, con una parte cantata e un’altra rappata, su una base elettronica che si allunga in una coda ‘strumentale’ basata su bassi e programmazione.

Differente, come differente e si spera unica è la situazione che stiamo vivendo. Una situazione che viene descritta nelle parole del cantautore milanese, a sua volta protagonista di una quarantena che sembra non finire mai, e che ha già dovuto far slittare di un anno il suo tour europeo.

Insomma, un regalo che potrà consolare i fan di Mahmood in un periodo così difficile, con la speranza che al più presto si possa tornare alla vita di tutti i giorni.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/MahmoodWorld/

