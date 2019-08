Mahmood, Barrio: il nuovo singolo del vincitore del Festival di Sanremo scritto e prodotto con Charlie Charles e Dardust.

Mahmood è pronto ad andare oltre Soldi. Dopo il successo clamoroso della hit che gli è valsa la vittoria al Festival di Sanremo, il cantautore milanese è pronto a tornare sul mercato con un singolo inedito.

S’intitola Barrio e si prepara a essere un altro tormentone. Anche perché il team produttivo è lo stesso che ha partorito Soldi. Ecco tutti i dettagli su questo nuovo brano.

Mahmood, Barrio: il nuovo singolo

Il nuovo brano verrà pubblicato il 30 agosto 2019, proprio sul finire dell’estate, e sarà di certo uno dei più grandi successi del prossimo autunno.

Alla produzione c’è la stessa squadra di Soldi, ovvero Charlie Charles, il producer numero della trap italiana, e Dardust, uno degli autori più influenti della nostra musica pop.

Di seguito il post con cui Mahmood ha annunciato l’arrivo del nuovo singolo:

Barrio: il significato del nuovo singolo

Questo pezzo inedito, che sarà rilasciato anche in versione spagnola, dato il successo ormai planetario di Mahmood, parlerà di periferie.

Lo ha anticipato in un’intervista al Corriere della Sera lo stesso cantautore milanese: “Per me la periferia è la normalità e nel brano parlo di amicizie, amori e di relazioni“. Ricordiamo che Alessandro è cresciuto al Gratosoglio, periferia sud di Milano.

Musicalmente a quanto sembra Barrio sarà invece l’erede diretta di Calipso, il brano di Charlie Charles prodotto con la collaborazione di Dardust e interpretato dallo stesso Mahmood, da Sfera Ebbasta e da Fabri Fibra.

Non resta che attendere pochissimo per vedere cosa avranno tirato fuori tre dei nomi ad oggi più importanti della nostra nuova scena pop. Un trio affiatato che potrebbe regalarci soddisfazioni ancora per tanto tempo, data la giovane età.

