Avicii, SOS: il video della prima canzone del deejay svedese dopo la sua scomparsa. Con lui ancora una volta Aloe Blacc.

La musica di Avicii è tornata a suonare nelle radio di tutto il mondo. Come già anticipato dalla famiglia, è in arrivo a giugno un nuovo album del deejay svedese, il primo pubblicato dopo la sua morte. Ad anticiparlo un singolo inedito, SOS, che vede ancora una volta la collaborazione del soulman Aloe Blacc.

Per accompagnare il brano è stato già diffuso, oltre al lyric video, una clip emozionante che raccoglie le parole di alcuni dei suoi fan. Promesse d’amore eterno per la sua musica che fanno capire quanto il giovane deejay abbia lasciato un vuoto incolmabile nella vita di molte persone.

Avicii, SOS: il video

A far venire i brividi è anche il testo di questa nuova canzone. SOS, ovvero Save Our Souls, è il messaggio utilizzato da tutto il mondo per le richieste di soccorso. Questo brano è stato scritto dal deejay poco prima di togliersi la vita, e non può essere un caso.

Anche lo stesso Aloe Blacc, che ha prestato la voce alla canzone, ha tenuto a sottolineare che secondo lui Avicii aveva volto scrivere questo testo, e anche quelli degli altri pezzi dell’album, prendendo spunto dalle proprie battaglie personali. Ecco l’emozionante video nell’edizione fan memories:

Il ritiro dai live pochi anni prima del suicidio

Che con questo brano dunque Avicii volesse mandare una richiesta di aiuto in un momento particolarmente difficile? Più che probabile. D’altronde, già nel 2016, quindi due anni prima del suo suicidio, l’artista aveva annunciato il proprio ritiro dalle esibizioni live. Una scelta che era parsa a molti strana.

Pochi giorni dopo la sua scomparsa, la famiglia aveva ammesso tramite alcuni comunicati che il motivo era questo: il deejay non riusciva ad essere felice. Tim non era fatto per il business musicale, un mondo in cui si era trovato ma che non riusciva a dargli ciò che cercava e che indirettamente lo ha spinto verso una fine che nessuno mai avrebbe desiderato.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/avicii

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/avicii