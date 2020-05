Elodie, Guaranà: il nuovo singolo estivo della cantante che ha partecipato a Sanremo con Andromeda.

L’estate italiana comincia sulle note di Elodie. La cantante romana, che nel 2019 ci ha fatto ballare con la hit Margarita, che le è valsa anche un nuovo amore, ovvero Marracash, stavolta si tuffa nelle atmosfere tropicali.

Dopo il successo della sanremese Andromeda, ecco dunque un nuovo brano che sa d’estate e di ritmi equatoriali. Ascoltiamolo insieme.

Elodie: Guaranà

Il nuovo pezzo estivo della cantante romana è uscito il 13 maggio. Non fa parte del suo ultimo album, ma come sound segue la scia delle ultime canzoni dell’artista lanciata da Amici.

Del resto è stato scritto e prodotto da Dardust (con Davide Petrella), e la sua firma è ormai piuttosto riconoscibile. Diventerà la nuova hit dell’estate 2020? Probabilmente rientrerà tra quelle cinque o sei canzoni che ci accompagneranno da qui fino al prossimo settembre. Ecco il lyric video ufficiale:

Elodie cambia look per Guaranà

Per annunciare l’arrivo della sua nuova canzone estiva Elodie ha spiazzato tutti i suoi follower su Instagram mostrandosi con un nuovo look ‘savage’. Dimenticati i capelli corti e bioni, l’artista ha sfoggiato lunghe treccine afro, frutto delle dolci cure della madre.



Elodie

Un gentile omaggio alle sue origini creole che è stato molto apprezzato dai fan e dai colleghi. Sono stati in tantissimi infatti a riempire le sue foto sensuali di like e commenti di ogni genere.

D’altronde, non c’è capigliatura che faccia diventare Elodie meno bella e affascinante, e i suoi fan sono sempre più innamorati sia della sua musica che della sua immagine. Riuscirà anche Guaranà a non deluderli? Più che probabile. E allora godiamoci la prossima bizzarra estate, la prima post Covid, con in mano un bicchiere di tequila e guaranà…

Di seguito il post della cantante romana: