L’ex Dark Polo Gang, Side Baby, è pronto al primo vero disco da solista: ecco Non sei capace, il primo singolo.

Una delle prime uscite di questo 2019 è di Side Baby. Chiusa la parentesi da Dark Side, membro della Dark Polo Gang, Arturo Bruni è ormai un artista a sé stante, con un futuro da solista che si preannuncia roseo. In realtà, un primo assaggio del suo potenziale in solitaria era arrivato già con Slick Side, album uscito sotto il moniker DPG, ma in realtà lavoro solista del giovane trapper.

Non si conosce ancora il titolo di questo album di debutto, né la data di uscita (ma si tratta di aspettare poco). Intanto però Side ha rilasciato il primo singolo, Non sei capace.

Side Baby, Non sei capace: il video del nuovo singolo

Il lancio del nuovo singolo è avvenuto attraverso il suo nuovo account Instagram. Un account ripulito da ogni segno del suo passato nella Dark Polo Gang. D’altronde, Side è ormai cresciuto, e si sente pronto a un vero e proprio salto di qualità, tanto che nel nuovo pezzo afferma di essere un ‘trapper diventato rapper‘.

In attesa del video ufficiale, ci ascoltiamo insieme Non sei capace di Side Baby, un singolo che farà certamente discutere all’interno della scena trap italiana:

Side Baby su Instagram: ecco il nuovo account

Il singolo Non sei capace segue di qualche mese Medicine, brano pubblicato lo scorso giugno, prima dell’ufficialità dell’uscita dal collettivo romano. Alla produzione, comunque, troviamo anche in questo nuovo brano Sick Luke, suo braccio destro fin dai tempi della Dark Polo Gang.

Intanto, come abbiamo anticipato, Side ha aperto da pochi giorni un nuovo account Instagram, per voltare definitivamente pagina. Un account ufficiale capace di raggiungere in pochissimo tempo oltre 495mila follower. A testimonianza di quanto il seguito dell’ex DPG sia ancora straordinario, addirittura superiore a quello del gruppo di Cambiare adesso.