Carl Brave, Che poi: il nuovo singolo del cantautore e rapper romano, primo estratto dal suo nuovo album.

Countdown concluso per i fan di Carl Brave. Il rapper e cantautore che collaborava con Franco126 ha lanciato finalmente un nuovo singolo, Che poi, primo estratto dal nuovo album in arrivo nei prossimi mesi.

Un brano che arriva a diversi mesi dal successone estivo di Vivere tutte le vite, la hit che lo vedeva al fianco di una delle artiste più amate in Italia, Elisa.

Carl Brave: Che poi

Scritta e prodotta dallo stesso Brave, Che poi è un pezzo che segue l’onda dei suoi ultimi successi. Un brano ambientato a Roma e fortemente quotidiano, con riferimenti che possono far parte della vita di ognuno di noi: dai cornetti mattutini agli aperitivi in centro.

Simpatica la copertina del singolo, con protagonista la Bocca della Verità modificata con i capelli ricci che contraddistinguono Carl e i suoi classici occhiali tondi. Di seguito il video ufficiale di Che poi:

Nuovo album per Carl Brave

Dopo la separazione da Franco126, il cantautorapper con cui costituiva uno dei gruppi più amati della scena indie romana, Carl ha lanciato un album solista di grandissimo successo, Notti Brave, seguito dopo pochi mesi da un repack altrettanto amato dai fan.

Non si conoscono ancora i dettagli su questo nuovo album, che potrebbe uscire comunque nel giro di pochi mesi. Restiamo in attesa di ulteriori notizie, magari anche in merito a un nuovo tour dopo quello che lo ha visto protagonista negli scorsi mesi nei principali teatri italiani. Che possano essere già maturi i tempi per tentare l’ambizioso salto nei palazzetti?



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/carlbrave23

