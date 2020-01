Dua Lipa, Physical: il nuovo singolo della cantante britannica tratto dall’album Future Nostalgia, prima della sua partecipazione come ospite a Sanremo.

Dua Lipa non si ferma più. La popstar britannica ha annunciato l’arrivo di un nuovo singolo. Si tratta del terzo estratto dal già apprezzatissimo album Future Nostalgia, dopo la title track e la super hit Don’t Start Now, un pezzo che ha fatto ballare il mondo intero.

Ecco tutti i dettagli su Physical, probabilmente l’ultima anticipazione prima dell’uscita di un album che, promette Lipa, sarà ‘fresco e futuristico’.

Dua Lipa, Physical: il video

Il nuovo brano della popstar britannica è stato annunciato dalla stessa cantante sui suoi account social, con tanto di artwork ufficiale che ha per protagonista lei stessa su uno sfondo nero.

Non sappiamo quanto toccherà per poter vedere il video ufficiale del pezzo, ma quel che è certo è che il brano raggiungerà le radio di tutto il mondo e le piattaforme social il 31 gennaio. Ecco l’annuncio:

Dua Lipa a Sanremo

La popstar di origine kosovara sarà protagonista come grande ospite internazionale al Festival di Sanremo 2020. Nell’occasione potrebbe presentare il nuovo brano Physical, ma è più probabile che sceglierà la super hit Don’t Start Now per dare maggior visibilità al suo nuovo album.

Un disco che Lipa non vede l’ora di poter presentare al pubblico: “Quello che ho voluto fare con questo album è stato andare fuori dalla mia comfort zone e sfidare me stessa a fare musica che potesse affiancare i miei classici pop preferiti, ma suonare comunque fresca e unicamente mia“. Tra le sue ispirazioni ci sono artiste come Gwen Stefani, Madonna e anche Debbie Harry dei Blondie.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/dualipaofficial

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/dualipaofficial