Katy Perry e Zedd, fuori 365, il nuovo brano della popstar e del celebre produttore: ecco il video

Katy Perry è tornata, e non da sola: la sua ultima uscita è in compagnia di Zedd, uno dei producer più apprezzati degli ultimi anni. La cantante di Santa Barbara ha rilasciato il video di un suo nuovo brano, 365, pubblicato proprio il 14 febbraio, nel giorno di San Valentino. Di fatti, si tratta di un brano d’amore, anche se piuttosto angosciante.

Scopriamo insieme tutti i dettagli su questo nuovo singolo, il primo per Katy Perry a distanza di due anni, se si escludono quelli natalizi come Hey Hey Hey e Cozy Little Christmas.

Katy Perry e Zedd, 365: il video

La nuova canzone di Katy Perry e del producer di The Middle è un brano d’amore intenso, straordinario, eccessivo, asfissiante. La protagonista chiede al proprio partner di essere ciò che è nella sua testa, ovvero la ragione stessa della sua vita.

Nel bel video la brava Katy, sempre più a suo agio nelle vesti di attrice, interpreta un androide che è sottoposto a un esperimento di convivenza con un essere umano. Lei pur essendo solo un robot finisce per innamorarsi di lui, ma quest’ultimo non ricambia. Sentendosi rifiutata, la cyborg decide di trattenere a sé l’uomo con la forza, andando incontro alla sua fine…

Godiamoci questo nuovo brano e questo interessante video dal sapore cinematografico. Ecco 365:

Katy Perry, nuovo album in arrivo?

Per il momento non sappiamo se questo singolo anticiperà un nuovo progetto della popstar, ferma al 2017 con Witness, o del producer russo.

Solo pochi mesi fa, nel settembre del 2018, Katy aveva infatti terminato il suo Witness Tour annunciando di volersi prendere una pausa dalle scene musicali. Probabile dunque che 365 rimanga un singolo a sé stante, una collaborazione che non porterà ad alcun progetto a lungo termine. La speranza per tutti i fan della cantante di Roar e Fireworks è però che la pausa sia il più breve possibile.