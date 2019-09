Levante, Bravi tutti voi: il nuovo singolo della cantautrice di origine siciliana, a pochi giorni da Magmamemoria.

Il countdown per l’uscita dell’album Magmamemoria di Levante sta per concludersi. A una settimana dalla pubblicazione, la cantautrice ha deciso di rilasciare un terzo singolo, dopo Andrà tutto bene e Lo stretto necessario.

Il nuovo brano è Bravi tutti voi e arriverà in radio dal 27 settembre 2019. Ecco tutti i dettagli su questo nuovo lavoro.

Levante, Bravi tutti voi: il nuovo singolo

La cantautrice, reduce da un’estate di grande successo con Lo stretto necessario, il brano dedicato alla Sicilia e cantato insieme a Carmen Consoli, ha presentato per il momento solo la cover e qualche riga del suo nuovo brano.

L’attacco del testo è questo: “C’è confusione dentro alle città, cerco persone e trovo macchine, numeri uno in tutti i campi, menti leggendarie e miniere di diamanti, le cermonie alla banalità…“.

Per presentare il nuovo pezzo, l’artista di origine siciliana ha affermato che il giudizio più difficile da affrontare nella vita è il nostro. Eppure, spesso sono i giudizi che arrivano dall’esterno a metterci più in difficoltà, quei giudizi dati da chi si erge a ‘maestro del tutto’. Ma non serve arrendersi di fronte a tali presuntuosi, perché tanto è solo il tempo ad avere le risposte definitive e a dirci chiaramente quanto valiamo.

Il video di questo brano arriverà il 27 settembre, nello stesso giorno della pubblicazione.

Levante

Levante: Magmamemoria

La cantautrice nata a Torino sta per lanciare il proprio quarto disco, Magmamemoria, successore di Nel caos di stanze stupefacenti del 2017.

Un album che arriva in un momento di grande successo per Levante che, dopo essersi messa in mostra anche come giudice di X Factor, è ormai una big della nostra musica e si è anche dimostrata una scrittrice da best seller.

Di seguito il video di Lo stretto necessario: