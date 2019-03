Anna Tatangelo, Perdona: il video del nuovo singolo della cantante di Sora, tratto dall’album La fortuna sia con me.

Anna Tatangelo ha lanciato il 22 marzo 2019 il proprio nuovo singolo, Perdona, altro brano estratto dall’album La fortuna sia con me. Dopo la parentesi, non particolarmente positiva, di Sanremo con Le nostre anime di notte, la cantante di Sora volta pagina e si prepara al tour nei club con un nuovo brano e tanta energia positiva.

Scopriamo insieme di cosa parla Perdona, un brano che farà di certo innamorare tutti i fan della straordinaria interprete di Ragazza di periferia.

Anna Tatangelo, Perdona: il video

L’amore è al centro dell’album La fortuna sia con me di Anna Tatangelo. Un progetto musicale partorito per gran parte durante il periodo di pausa dal compagno Gigi D’Alessio, e anche per questo ricco di sfaccettature malinconiche.

In Perdona Anna canta di una storia d’amore terminata con una delusione. In questo caso, però, la protagonista non si lascia prendere dal dolore e dalla negatività, ma cerca di guardare il lato positivo. Perché anche dalle situazioni più brutte c’è qualcosa da imparare. Gli autori di questo nuovo brano di Anna sono Niccolò Verrienti, Giulia Capone e Carlo Verrienti.

In attesa del video, ascoltiamo l’audio di Perdona:

La fortuna sia con me Tour 2019: date e ospiti

La cantante di Sora sarà protagonista di un breve tour ad aprile. Una serie di concerti impreziosita, nella data milanese del 10, da due guest star d’eccezione: Syria (con lei a Sanremo nella serata dei duetti) e Achille Lauro con Boss Doms (con cui ha remixato Ragazza di periferia).

Ecco il resto delle date: il 30 marzo a Castelraimondo (Macerata); il 2 aprile a Roma; il 4 aprile a Napoli; il 5 aprile a Conversano (Bari); l’11 aprile a Torino; il 12 aprile a Roncade (Treviso).