Coldplay, Daddy: il video ufficiale del nuovo singolo estratto dall’album Everyday Life della band di Chris Martin.

I Coldplay hanno rilasciato due nuovi singoli dall’atteso album Everyday Life, in uscita il 22 novembre. Dopo Orphans e Arabesque, ecco arrivare Champion of the World e Daddy.

Quest’ultimo, in particolare, è già accompagnato da un interessante video ufficiale animato, diretto da Asa Lucander. Andiamo a scoprire isieme tutti i dettagli su questi nuovi brani della band di Chris Martin, pronta ormai a regalare ai fan l’erede di A Head Full of Dream.

Coldplay, Daddy: il video

Dopo aver annunciato che un nuovo album, dopo Everyday Life, uscirà in pochissimo tempo, i Coldplay hanno deciso di rilasciare all’immediata vigilia della pubblicazione del loro ottavo album altri due singoli.

Uno di questi, Daddy, è accompagnato da un emozionante video animato diretto da Asa Lucander che ha per protagonista una bambina in mezzo al mare e una simpatica balena:

Coldplay: Champion of the World

Il secondo singolo rilasciato dai Coldplay il 20 novembre, Champion of the World, porta tra i crediti anche il nome di Scott Hutchison, frontman dei Frightened Rabbit morto a 36 anni nel maggio del 2018.

Chris Martin ha infatti ammesso che una sua canzone, Los Angeles Be Kind, gli è stata d’ispirazione per questa Champion of the World: “Scott aveva una canzone chiamata Los Angeles Be Kind, che io adoro. Quando la sentii per la prima volta, ho pensato che sarabbe andata in un modo; ma è andata diversamente. Comunque, Champion of the World è la canzone che è venuta seguendo l’altra strada, ed è per questo che Scott è co-autore di questa canzone“.