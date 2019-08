Modà, Quelli come me: il nuovo singolo della band di Kekko Silvestre che anticipa l’album Testa o croce.

I Modà sono tornati ormai già da un paio di mesi, e l’attesa per il loro nuovo album si sta facendo sempre più spasmodica. Ma ormai manca pochissimo a quel 6 ottobre in cui vedrà la luce Testa o croce, un lavoro che i fan storici della band di Kekko Silvestre attendono da anni.

Dopo aver anticipato il tutto con il primo singolo, Quel sorriso in volto, i Modà sono pronti a tornare in rotazione radiofonica sul finire dell’estate con un nuovo brano: Quelli come me.

Modà, Quelli come me: il nuovo singolo

Il nuovo pezzo della band di Kekko sarà sul mercato dal 30 agosto. A darne notizia è stato lo stesso artista attraverso gli account ufficiali del gruppo sui social: “Ciao Romantici, ecco una sorpresa per voi! Venerdì 30 agosto uscirà il nostro nuovo singolo, Quelli come me, e sarà la prima delle tante novità dei prossimi mesi“.

Ecco il post con la copertina di questo nuovo singolo dei Modà:

Modà: nuovo album nel 2019

Il 2019 dei Modà è stato l’anno del grande ritorno. La band di Kekko Silvestre, dopo una serie di progetti falliti, è infatti tornata sul mercato musicale a distanza di quattro anni da Passione maledetta.

Modà

E se Quel sorriso in volto non ha certo avuto l’eco mediatica di successi come La notte, Se si potesse non morire o anche di un brano cult come Favola, va detto che i fan della band non vedono l’ora di poterli riabbracciare dal vivo per il tour che li vedrà protagonisti tra la fine dell’anno e l’inizio del 2020.

Non resta allora che attendere poco per poter ascoltare il nuovo materiale della band. Intanto, continuiamo a goderci la melodica Quel sorriso in volto attraverso il video ufficiale: