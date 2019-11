Ghali, Flashback: il nuovo singolo del trapper di origini tunisine, anticipazione del nuovo album in arrivo nel 2020.

Ghali è tornato in pista con un nuovo singolo, il primo estratto dal suo nuovo album.

Una notizia che già lo stesso artista aveva anticipato attraverso un post sui social con lo screenshot di una conversazione con la madre, in cui le diceva di non pensare al suo lavoro perché dovrà stargli vicino in questi mesi di grandi impegni.

Ghali, Flashback: il nuovo singolo

Il nuovo brano segue di qualche mese le hit estive Turbococco e Hasta la vista. S’intitola Flashback ed è disponibile in tutti gli store digitali dall’11 novembre.

Ricordiamo che Ghali è fermo discograficamente parlando al disco Album del 2017. A questo punto è probabile che il nuovo lavoro possa uscire tra il prossimo mese di dicembre e l’inizio del 2020.

Ascoltiamo insieme il nuovo singolo Flashback:

Ghali e il messaggio alla madre

Ghali aveva già fatto capire ai fan che un nuovo disco era in uscita alcune settimane fa, quando aveva pubblicato su Instagram lo screenshot di una conversazione con la madre in cui scriveva chiaramente: “Tra poco esce il nuovo disco e ho bisogno di te vicino a me“.

Parole che avevano non solo mostrato a tutti il suo lato più tenero e ancora una volta il suo legame fortissimo con la madre, ma anche fatto scatenare l’entusiasmo dei fan, che non vedono l’ora di poter ascoltare una nuova fatica sulla lunga distanza del trapper di origini tunisine.