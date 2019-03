Anastasio, Correre: il video del nuovo singolo del rapper che ha vinto X Factor 2018.

La carriera di Anastasio continua a correre verso un successo sempre più convincente. Il rapper vincitore di X Factor 2018 ha lanciato il video del suo nuovo singolo, Correre.

La canzone era già stata presentata in anteprima e a sorpresa durante il Festival di Sanremo 2019, nell’apparizione fugace di Anastasio dopo un monologo di Claudio Bisio. Godiamocela insieme nella sua versione in studio e con questa nuova emozionante clip.

Anastasio, Correre: il video

Il video di Correre è stato diretto da William9 e ha come protagonsita l’attore Michele Olcese. Non è solo una clip di accompagnamento, ma un vero cortometraggio in cui al giovane Anastasio si alterna proprio Olcese, in uno scambio di vite e di emozioni contrastanti che sembrano voler dare al mondo un senso del tutto rovesciato.

In poche ore la clip ha già racimolato centinaia di migliaia di views su YouTube, confermando il grande successo di Anastasio, che sembra stia riuscendo ad affrancarsi velocemente dalla fama derivante da X Factor, per costruirsi un seguito tutto suo, slegato dal talent.

Di seguito il video di Correre:

Anastasio, il tour 2019: le date

Dal 20 marzo 2019 Anastasio è atteso dal suo primo tour ufficiale nei club di tutta l’Italia. Si parte da Trezzo sull’Adda, in provincia di Milano, ma ci saranno date sparse un po’ in tutta la penisola: Bologna, Torino, Firenze, Roma, Napoli, Bari e altro ancora.

Una prova del nove importantissima per Anastasio, che avrà l’occasione di ritrovarsi per la prima volta faccia a faccia con il suo pubblico per presentare il proprio repertorio di rap cantautorale, in cui non mancheranno quasi sicuramente quelle cover da brividi che ne hanno decretato il successo nel talent di Sky.

Riuscirà l’artista napoletano a non deludere le aspettative?

Fonte foto: https://www.facebook.com/nastaMCpage/

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/nastaMCpage/