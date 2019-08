Fabrizio Moro, Per me: il nuovo singolo del cantautore di San Basilio, tratto dal suo ultimo album Figli di nessuno.

Fabrizio Moro è pronto a tornare in rotazione radiofonica. Con l’estate ormai alle spalle, chiuso il periodo dei tormentoni, il cantautore romano si appresta a promuovere l’imminente tour che lo vedrà protagonista nei prossimi mesi con un nuovo estratto dall’album Figli di nessuno.

Qual è il pezzo prescelto? Si tratta di Per me, uno dei brani più apprezzati del suo ultimo lavoro. Ecco tutti i dettagli su questo nuovo singolo.

Fabrizio Moro, Per me: il video del nuovo singolo

Canzone firmata da Moro e prodotta, oltre che dallo stesso artista anche dal fido Roberto Cardelli, è il terzo singolo del cantuautore di San Basilio, dopo Ho bisogno di credere e Figli di nessuno (Amianto), quest’ultima lanciata come singolo con la collaborazione del rapper campano Anastasio, vincitore di X Factor 2018.

Con tutta probabilità insieme al nuovo singolo sarà rilasciato il 30 agosto anche uno splendido video di accompagnamento, come spesso accade con le nuove canzoni di dell’artista romano. In attesa avere conferme, riascoltiamoci insieme Per me nella versione audio diffusa su YouTube all’uscita dell’album:

Moro si prepara al nuovo tour

Con questo nuovo singolo Fabrizio si proietta verso il tour che lo vedrà protagonista nei teatri e nei palasport di tutta Italia. L’artista ha tra l’altro annunciato di aver finito la stesura della scaletta dei concerti, che con tutta probabilità vedrà alternarsi alcuni dei suoi classici e le nuove canzoni dell’album Figli di nessuno.

Il tour prenderà il via il 13 novembre dal Tuscany Hall di Firenze e si concluderà il 18 dicembre al Pala Congressi di Lugano, con tante date in giro per l’Italia. I biglietti per gli spettacoli di Moro sono ancora in vendita sul circuito TicketOne e nei punti vendita autorizzati.