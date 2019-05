Irama, Arrogante: il nuovo brano del cantautore che ha vinto Amici nel 2018 è in arrivo il 24 maggio.

Anche Irama è pronto a gettarsi nella mischia dei tormentoni estivi. Il cantautore che ha vinto Amici di Maria De Filippi nel 2018 ha annunciato l’arrivo di un nuovo singolo dopo la fortunata avventura sanremese.

Si chiama Arrogante, e si preannuncia come uno dei pezzi più trasmessi dell’estate. Andiamo a scoprire tutti i dettagli su questo nuovo brano dell’autore di La ragazza con il cuore di latta, reduce da un biennio di grandissimi successi.

Irama, Arrogante: il video

La data di uscita del nuovo pezzo è il 24 maggio 2019. A quanto pare, il singolo non fa parte né della vecchia edizione dell’album Giovani, né in quella nuova, Giovani per sempre. Si tratta dunque di un inedito assoluto, dal sapore estivo e ‘spagnoleggiante’. Non sappiamo ancora se con il singolo sulle piattaforme streaming arriverà anche un nuovo video.

L’annuncio della nuova uscita, con un breve estratto del pezzo, è arrivato dallo stesso Irama attraverso i suoi social. L’artista ha spiegato che chi salverà il brano sarà sorteggiato e nove persone otterranno in regalo una giacca di jeans ‘customizzata’ a mano. Di seguito il post dell’artista:

La carriera di Filippo Maria Fanti

Dopo aver esordito nel 2016 con il disco Irama, l’artista ha ottenuto la sua grande consacrazione nella scuola di Amici di Maria De Filippi, dove ha avuto modo di imparare tantissime cose. Non a caso è riuscito a conqusitare la vittoria finale, lanciando una serie di canzoni di grande successo, tra cui Nera, lo scorso anno un vero tormentone.

Nell’estate del 2019 l’artista sarà tra l’altro protagonista, a partire dal 1° giugno, di un tour molto atteso da tutti i suoi numerosissimi fan italiani. Il primo appuntamento è a Vicenza, l’ultima dovrebbe essere ad agosto a Soverato, in provincia di Cosenza.