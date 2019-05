Eros Ramazzotti, Siamo: il video del nuovo singolo dedicato alla moglie Marica Pellegrinelli.

Eros Ramazzotti riparte da Siamo, una romantica canzone d’amore dedicata alla moglie Marica Pellegrinelli. Il nuovo singolo del cantautore romano sarà in rotazione radiofonica dal 10 maggio e proverà a ripetere il successo dei precedenti Vita ce n’è, In primo piano e Per le strade una canzone.

Andiamo a scoprire tutti i dettagli su questo brano, che occupa un posto molto speciale nel cuore dell’innamoratissimo Eros.

Eros Ramazzotti, Siamo: il video

Siamo vanta un testo scritto da Cheope (il figlio di Giulio Mogol) e una musica composta in collaborazione dallo stesso Ramazzotti, da Federica Abbate e dall’autore vicitore di Sanremo Dario Faini.

Nelle note dell’album Vita ce n’è, la canzone è descritta con queste parole: “La consapevolezza di quello che siamo, la certezza di essere in due, essseri umani che si capiscono e si amano, il valore di quello che in una coppia c’è, che io e te siamo“.

Non sappiamo ancora se con il singolo verrà lanciato anche il nuovo video, ma nell’attesa ci godiamo la splendida Siamo attraverso il suo audio ufficiale:

Eros e il tour mondiale

Mentre sta dunque per raggiungere le radio italiane con un nuovo singolo, l’artista si sta anche riprendendo con un breve periodo di pausa prima della seconda parte del Vita ce n’è World Tour, un’incredibile tournée mondiale con oltre 500mila biglietti venduti in tutto il mondo e tanti sold out nelle date europee della prima metà del 2019.

Dal 14 maggio Eros volerà in Messico e quindi toccherà le più grandi città dell’America Centrale, di quella Meridionale e anche di Stati Uniti e Canada prima di tornare in Europa. In Italia è infatti atteso ancora da altre date estive a Lucca, Torino, Messina e Verona, prima della tornata finale nell’autunno del 2019.