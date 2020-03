Christina Aguilera, Loyal Brave True: il nuovo singolo della cantante newyorkese tratto dalla colonna sonora del live action di Mulan.

Christina Aguilera torna a prestare la propria voce a Mulan. A distanza di oltre vent’anni dalla sua partecipazione alla colonna sonora di uno dei classici Disney più amati di tutti i tempi, la 39enne artista newyorkese ha cantato un inedito che fa parte proprio della soundtrack del nuovo live action targato Disney.

Il nuovo brano di Christina s’intitola Loyal Brave True e, secondo la stessa Aguilera, rappresenta l’equilibrio tra la vulnerabilità e la forza. Ascoltiamolo insieme.

Christina Aguilera: Loyal Brave True

Era il 1998 quando Christina contribuiva al film Mulan con il brano Reflection. Una canzone fondamentale per la sua carriera, visto che coincise con il suo primo contratto discografico.

“È meraviglioso tornare a un film così incredibile che è pieno di potere e significato, e quel significato regge ancora alla prova del tempo“, ha dichiarato la cantante, “rimanere fedeli a se stessi, essere ciò che si è e insegnare ad essere impavidi“.

Di seguito il video di Loyal Brave True:

Aguilera: in arrivo anche una nuova Riflection

Sul suo account social Christina ha annunciato anche alcuni dettagli sulla colonna sonora del nuovo live action Mulan, che dovrebbe arrivare nelle sale cinematografiche il 26 marzo.

All’interno di questa soundtrack ci sarà anche una versione nuova di Reflection, proprio il brano cantato dalla voce più amata del soul bianco statunitense nell’ormai lontano 1998.

Ricordiamo che la Aguilera, protagonista qualche giorno fa del tributo a Kobe Bryant, è ferma discograficamente all’album Liberation pubblicato nel giugno del 2018. Non sono previste per il momento nuove uscite di inediti a suo nome, per ora.