Elettra Lamborghini, Tocame: il video e il significato del nuovo singolo dell’ereditiera, ex coach di The Voice of Italy.

Dopo essere stato pubblicato come semplice singolo, ora Tocame di Elettra Lamborghini ha anche un video. La regina del twerking ha rilasciato la clip d’accompagnamento alla hit che ha lanciato verso grandi traguardi il suo primo album, Twerking Queen, in collaborazione con ChildsPlay e Pitbull.

Ambientato in una Miami da sogno, come vuole il personaggio, ci mostra ovviamente la nostra amata Elettra mentre si scatena con il twerk che l’ha resa famosa prima dell’approdo televisivo a The Voice of Italy. Andiamo a guardarlo insieme e a scoprire il significato di questa nuova canzone.

Elettra Lamborghini, Tocame: il video

Un’estate sensuale quella raccontata dal video del nuovo singolo di Elettra Lamborghini. Tra inquadrature osé e balli scatenati in location da urlo, all’interno della clip possiamo goderci anche un Pitbull che si lascia andare anche a qualche frase in italiano, con un ‘ciao’ un po’ biascicato, e poi complimenti immancabili a Elettra, ‘bella, bellissima’.

Insomma, per gli amanti del genere e della coach di The Voice più rumorosa dell’ultima edizione, il video sarà il degno accompagnamento a quello che è il contenuto dell’album, uscito il 14 giugno 2019 e proiettato fin da subito nei primi posti della nostra classifica.

Di seguito il video di Tocame:

Tocame: il significato della canzone

Come si può facilmente intuire, il testo del nuovo singolo di Elettra Lamborghini non tratta di filosofia. Come d’altronde gran parte della musica reggaeton, o più in generale della musica d’intrattenimento.

Semplice e immediato, si basa su un ritornello che si ripete ossessivamente: “Toccami, toccami, fammi sentire la tua pelle“. Il resto del testo è un susseguirsi di rime hot e doppi sensi, come l’invito al proprio partner a giocare a Twiter tra le lenzuola..

Proprio quello che serve per rendere più calda la propria estate, a ritmo di twer, marchio di fabbrica dell’ereditiera e di tanti altri artisti ‘stagionali’.