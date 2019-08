Ariana Grande, Boyfriend: il video del nuovo singolo della cantante di Thank U Next, in collaborazione con i Social House.

Ariana Grande ha pubblicato un nuovo singolo. La voce Thank U, Next ha rilasciato il video ufficiale di Boyfriend, brano che la vede collaborare con i Social House.

Un ennesima hit nella carriera dell’inarrestabile cantante di Boca Raton, che a luglio aveva presentato il video di In My Head e che a breve sarà protagonista del brano simbolo della colonna sonora del film Charlie’s Angels, insieme alle amiche Lana Del Rey e Miley Cyrus.

Ariana Grande, Boyfriend: il video

Il nuovo singolo di Ariana non è un estratto dall’ultimo album, e non sappiamo ancora se farà parte di un nuovo lavoro discografico.

Il tempismo di questa uscita è tra l’altro perfetto. In questi giorni infatti la cantante ha scoperto di essersi guadagnata un cameo nella serie tv Kidding, che ha per protagonista uno dei suoi grandi idoli, Jim Carrey. “Sono grata per l’esperienza più speciale della mia vita“, ha scritto su Instagram l’artista.

Insomma, quale modo migliore per festeggiare se non la pubblicazione di un nuovo singolo? Ascoltiamolo insieme:

Chi sono i Social House?

Ancora poco conosciuti in Italia, i Social House sono un duo pop composto da Michael Foster, detto Mike, e Charles Anderson, detto Scootie. Originari di Pittsburg, hanno iniziato la loro carriera scrivendo e producendo canzoni di altri artisti, tra cui la stessa Ariana Grande.

Hanno rilasciato il loro primo singolo, Magic in the Hamptons, l’8 giugno 2018, superando i 70 milioni di stream su Spotify. Nel 2019 hanno quindi preso parte allo Sweetener World Tour di Ariana. E siamo certi che con questa nuova collaborazione la loro carriera non potrà che esplodere. Perché oggi la Grande è la popstar più famosa e più amata del mondo. Quale miglior trampolino di lancio?