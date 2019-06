Tiromancino, Vento del sud: il video del nuovo singolo estivo del gruppo di Federico Zampaglione.

L’estate è arrivata anche in casa Tiromancino. Il 20 giugno il gruppo di Federico Zampaglione ha rilasciato la sua hit per la bella stagione, Vento del sud, un brano reggae che segna la prima canzone dopo il loro ritorno presso la loro etichetta storica, la Virgin Records.

Il 26 giugno è stato lanciato anche il nuovo video della band, firmato ancora una volta dal talentuoso Federico. Andiamo a goderci questa nuova clip girata in Puglia.

Tiromancino, Vento del sud: il video

Ritmi in levare, e sonorità che rimandano alla Giamaica, quella vera, quella fresca, leggera, gioiosa. Vento del sud è il brano che mancava alla carriera dei Tiromancino, che tornano a prendersi meno sul serio senza però perdere la propria identità.

Nel video, girato da Federico nella provincia di Taranto, prevale un senso di leggerezza e grande voglia di ballare e rilassarsi. Il massimo per accompagnare la propria vacanza estiva sulle più belle spiagge italiane. Ecco la clip di Vento del sud:

Federico Zampaglione racconta Vento del sud

Pugliese d’adozione grazie alla compagna Giglia Marra, Federico ha raccontato ai microfoni de La Gazzetta del Mezzogiorno la genesi del nuovo pezzo del gruppo di Per me è importante. Un brano che mescola la Giamaica e la Puglia e che conserva una peculiarità che sa d’antico: è esclusivamente suonato, non ha alcuna traccia di computer.

“C’è una grande ricerca di suoni attraverso strumenti come marimbe, vibrafoni, la tromba suonata da mio fratello, la chitarra che suono io e un mandolino“, ha spiegato l’artista, sottolineando con orgoglio l’artigianalità di questo bel pezzo.

Nella parte finale dell’intervista, Federico ha anche commentato il ritorno alla Virgin, spiegando che è l’etichetta che ha più affinità con le sue idee. Non a caso, nel corso della loro carriera sotto questa casa discografica sono riusciti a raggiungere grandi risultati e grandi numeri, ma mai puntando a quelli, bensì pensando solo esclusivamente alla musica.

“I numeri devono arrivare di conseguenza“, ha sentenziato Zampaglione, perché la musica si fa per passione. Un discorso che non fa una piega.