Il concerto di Andrea Bocelli al Duomo di Milano è stato seguito in streaming da oltre 25 milioni di persone: “Custodirò l’emozione di questa esperienza”.

Il concerto di Andrea Bocelli nel Duomo di Milano vuoto è stato seguito in streaming da oltre 25 milioni di persone. Un successo straordinario per il tenore di Lajatico, che ha emozionato i fan e ha regalato a molti di noi una Pasqua difficilmente dimenticabile.

In un momento difficilissimo per il mondo intero a causa dell’emergenza Coronavirus, l’artista si è esibito davanti a un pubblico virtuale, per un concerto inedito dal significato simbolico straordinario in un giorno fondamentale per la cristianità.

Grande successo per il concerto di Andrea Bocelli al Duomo

“Credo nella Pasqua cristiana, simbolo di una rinascita di cui tutti, credenti e non, abbiamo bisogno. La generosa, coraggiosa, propositiva Milano e l’Italia tutta saranno nuovamente, prestissimo, un modello vincente, motore di un rinascimento che tutti auspichiamo“, ha dichiarato nel corso della sua esibizione il tenore, commuovendo gli oltre 25 milioni di spettatori che hanno seguito il concerto su YouTube in streaming.

D’altronde, l’esibizione del giorno di Pasqua è stat aqualcosa di travolgente anche per lo stesso artista: “Custodirò l’emozione di questa esperienza inedita e profonda, di questa Santa Pasqua che l’emergenza ha reso dolente, ma al contempo ancora più feconda, tra le memorie in assoluto più care“.



Andrea Bocelli

Come rivedere il concerto di Andrea Bocelli

L’evento straordinario, organizzato dal Comune di Milano e dalla Veneranda Fabbrica del Duomo e prodotto dalla Sugar e dalla Universal Music, ha visto Bocelli cantare, accompagnato dall’organista Emanuele Vianelli, canzoni sacre importanti come l’Ave Maria di Bach / Gounod e Amazing Grace.

Un concerto emozionante che può ancora essere rivisto tramite YouTube, per rivivere momenti che, in un modo o nell’altro, rimarranno indelebili nei nostri cuori e nella nostra memoria. Ecco il video di Music for Hope: