Beatles, Here Comes the Sun: il video della storica canzone dei Fab Four, scelta per lanciare l’edizione di Abbey Road per il 50esimo anniversario.

Un nuovo video dei Beatles è stato rilasciato sulle piattaforme di streaming video. Si tratta di Here Comes the Sun, scelto come singolo di lancio per la nuova edizione di Abbey Road in uscita per il 50esimo anniversario.

Ecco tutti i dettagli su questa nuova clip pubblicata il 26 settembre 2019, a cinquanta anni dalla pubblicazione dell’album Abbey Road.

The Beatles: Here Comes the Sun per lanciare Abbey Road

La nuova edizione di Abbey Road è uscita il 27 settembre per la Apple Corps / Universal Music. I 17 brani dello storico album sono stati presentati con il nuovo mix del produttore Giles Martin, in stereo, stereo alta risoluzione, 5.1 surround e Dolby Atmos.

All’album classico sono state aggiunte poi 23 tracce dedicate a sessioni di registrazioni e demo, quasi tutte inedite. Insomma, si tratta di un prodotto totalmente nuovo e dedicato a tutti gli appassionati dei Fab Four.

Questo il video di Here Comes The Sun, il singolo scelto per lanciare la nuova edizone dello storico album:

Here Comes the Sun, il capolavoro folk di George Harrison

Tutto il 1968 e l’inizio del 1969 non erano stati proprio semplici per i Beatles. Le registrazioni del White Album e di Let It Be avevano inasprito i rapporti tra i Fab Four, tanto da portare per un breve periodo George Harrison ad accarezzare l’idea di abbandonare il gruppo.

In un giorno di primavera del 1969 il chitarrista decise così di disertare degli impegni alla Apple e se ne andò a casa dell’amico Eric Clapton per fargli ascoltare del nuovo materiale. Mentre si riposavano in giardino, al sole, a George venne l’ispirazione per una canzone dedicata proprio alla nostra stella.

Per le registazioni usò una chitarra acustica innalzata di sette semitoni, con il risultato di creare un suono cristallino. Brano dall’andamento ritmico complesso (si alternano battute in 11/8, 4/4 e 7/8), potrebbe sembrare di difficile ascolto, e invece è uno dei brani più leggeri e ‘solari’ del repertorio dei Beatles.