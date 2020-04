James Blunt, The Greatest: il video del nuovo singolo del cantautore racconta tutto quello che sta accadendo con l’emergenza Coronavirus.

James Blunt ha pubblicato il video di The Greatest, il suo ultimo singolo estratto dall’album Once Upon a Mind. Una ballata molto emozionante che è stata accompagnata da un video altrettanto intenso: le immagini scelte dall’artista e dai produttori sono infatti quelle rappresentative dell’emergenza Coronavirus che stiamo vivendo.

Una scelta importante che è seguita anche da uno scopo nobile: i profitti di questo brano generati nel 2020 saranno infatti devoluti in beneficenza.

James Blunt, The Greatest: il video

Girato da Jacob Wise, questo nuovo video vuole rendere omaggio a chi ogni giorno lavora per salvare le nostre vite o per garantirci i servizi essenziali.

L’ennesima dimostrazione di solidarietà a quelle categorie tenute sempre in minima considerazione ma che in questo momento si stanno rivelando come fondamentali per poter dare un minimo senso di normalità a una vita che, di normalità, ne ha davvero poca.

Ecco la clip:

James Blunt, The Greatest: il ricavato in beneficenza

Spiega il cantautore britannico: “Originariamente ho scritto The Greatest per i miei bambini, un messaggio di speranza per il loro futuro, per loro che dovranno vivere in un mondo che sta impazzendo, ma nelle ultime settimane il brano ha assunto un nuovo significato. Guardando le persone del servizio sanitario, i primi soccorritori, i medici e gli infermieri in tutto il mondo combattere il Coronavirus, sono loro i veri eroi, sono loro i veri Greatest, i più grandi, a cui tutti noi dobbiamo dimostrare la gratitudine che si meritano“.

Ecco perché, oltre all’omaggio video, l’artista ha deciso di devolvere i profitti generati da questo brano nel 2020 al Servizio Sanitario Nazionale inglese per supportare la salute dei lavoratori in prima linea nella battaglia al Covid-19.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/jamesblunt

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/jamesblunt