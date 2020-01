Liam Gallagher pubblica un nuovo disco acustico e una nuova versione di Once: nel video c’è Eric Cantona.

Liam Gallagher aveva annunciato una grande sorpresa per i fan il 31 gennaio, e ovviamente è stato di parola. Chi però si aspettava qualche novità riguardante la possibile reunion degli Oasis, sarà rimasto deluso.

La sorpresa del minore dei Gallagher è infatti un EP acustico che racchiude alcune nuove versioni di brani già pubblicati nell’album Why Me? Why Not e anche alcuni classici degli Oasis. La cosa più rilevante è forse il video del singolo estratto, Once: protagonista assoluto è infatti l’ex calciatore Eric Cantona.

Liam Gallagher: nuovo EP acustico

Il nuovo disco di Liam contiene le versioni acustiche di Cast No Shadow, Sad Song, Stand By Me degli Oasis, più alcuni brani di Why Me? Why Not, tra cui il singolo Once.

Un singolo accompagnato da un video che ha per protagonista una grande star molto amata in Inghilterra: Eric Cantona, ex bandiera del Manchester… United. Una scelta particolare, considerando che i Gallagher sono i sostenitori più famosi del Manchester City, l’altra squadra della città inglese.



Liam Gallagher: il video di Once con Eric Cantona

Su Twitter il minore dei fratelli Gallagher ha presentato così la nuova clip di Once: “Sono assolutamente entusiasta di avere Eric Cantona, l’ultimo calciatore rock and roll, nel mio video di Once. Canzoni come questa non si trovano in giro molto spesso e nemmeno calciatori come lui“.

Il coinvolgimento dell’ex Man United è figlio probabilmente di un post dello stesso calciatore, che su Instagram a dicembre si era mostrato mentre cantava con trasporto il brano dello stesso cantautore britannico. Una clip che era stata accompagnata da questa caption: “Quando due leggende di Manchester s’incontrano. Once è la mia canzone dell’anno“.

Ecco il video con Eric Cantona:

