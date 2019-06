Avicii, Heaven: il video del nuovo singolo del compianto deejay svedese. Nella clip c’è anche Chris Martin, il leader dei Coldplay.

Chris Martin è il co-protagonista del video del nuovo singolo di Avicii, Heaven. Dopo il successo di SOS con Aloe Blacc e Tough Love con Agnes Carlsson, dall’album postumo del deejay svedese, TIM, è stato estratto un nuovo brano in vista della stagione estiva.

Un pezzo accompagnato da una clip che vuole essere un tributo al producer scandinavo, uno degli artisti più talentuosi nel suo genere musicale.

Avicii, Heaven: il video con Chris Martin

Cosa ci fa Chris Martin nel nuovo video di Avicii? I due erano evidentemente grandi amici, legati dalla comune passione per la musica e per tanto altro.

In apertura della clip, il cantante dei Coldplay ricorda il tempo trascorso con l’artista svedese, lasciandosi travolgere dalle emozioni. Per il resto l’assoluto protagonista del video è ovviamente Avicii, mostrato nei suoi momenti di gioia e in alcuni attimi di vita quotidiana e privata, per poter far conoscere ai fan dei lati di Tim meno pubblicizzati.

Di seguito il video di Heaven:

TIM: l’album postumo del deejay

Il disco postumo di Avicii, TIM, è stato pubblicato per volere della sua famiglia, che ha voluto portare a compimento l’ultimo progetto su cui ha lavorato nella sua vita il deejay di Wake Me Up.

I ricavati delle sue vendite sono stati destinati alla Tim Bergling Foundation, l’associazione che porta il nome del compianto artista e che si propone di contrastare le malattie mentali.

E ovviamente non c’è bisogno di sottolineare quanto i fan abbiano risposto con entusiasmo alla possibilità di poter avere della nuova musica di Avicii. Non a caso il disco è salito in top 10 in quasi tutto il mondo, arrivando al primo posto in diversi paesi, come ad esempio quelli della Scandinavia.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/avicii

