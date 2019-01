Fuori il video di Cambia, nuovo singolo de Le Vibrazioni. Un omaggio al loro primo grande successo, Dedicato a te.

C’era una volta ‘Giulia’, alias Dedicato a te, un brano d’amore che lanciava nel panorama musicale italiano una giovane band destinata a scrivere pagine importanti del nostro pop rock. Stiamo parlando ovviamente de Le Vibrazioni, il gruppo milanese guidato da Francesco Sarcina.

Il 18 gennaio 2019, a sedici anni di distanza da quel primo grande successo della formazione, arriva un nuovo singolo, Cambia, il cui video è proprio un nostalgico omaggio a quello di Dedicato a te.

Le Vibrazioni, Cambia: il video

Power ballad che tende al pop più che al rock, Cambia vanta un ritornello orecchiabile che scalderà i cuori di tutti i fan del gruppo di Sarcina. Ma quello che più sorprende di questo nuovo singolo è proprio il video, diretto da Bendo, un chiaro omaggio alla celebre clip di Dedicato a te, parodiata in quegli anni anche da Elio e le Storie tese e Frankie Hi-Nrg Mc.

Come in quello del lontano 2003, anche stavolta un pianosequenza mostra i quattro membri del gruppo muoversi senza mai incontrarsi, come la Giulia di Dedicato a te, che torna ad attraversare il Naviglio Pavese. Guardiamo insieme questa nuova opera de Le Vibrazioni:

Le Vibrazioni: da Dedicato a te a Cambia, fino al Forum

Così, sedici anni dopo da quel primo grande successo, i nostri si preparano a salire per la prima volta sul palco del Mediolanum Forum di Assago, il palazzetto più grande e importante di Milano, per un evento speciale che festeggerà i primi 20 anni di carriera della band.

Da Dedicato a te a Cambia, seguendo un filo unico che li ha portati nell’élite della musica italiana. La storia si ripete, anche se tutto cambia. Ma non sempre in peggio.