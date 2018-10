È uscito il volume 2 del video di Girls Like You dei Maroon 5. Ecco il cast della seconda versione.

I Maroon 5 non lasciano, anzi raddoppiano. E in attesa di un nuovo singolo, lanciano una versione nuova del video di Girls Like You. La hit estiva del gruppo di Adam Levine, disco d’oro nel Regno Unito e di platino in Canada e Italia, è stata infatti caratterizzata da un video curioso e arricchito da un cast straordinario. Tanto grande il successo della prima versione (1 miliardo di views raggiunte in poco tempo), da spingere il gruppo a ringraziare i fan con una seconda versione, un Volume 2 altrettanto divertente rilasciato su YouTube il 16 ottobre.

Maroon 5, Girls Like You: il cast del video

Il video ufficiale di Girls Like You, rilasciato il 30 maggio, diretto da David Dobkin, è stato apprezzato per l’estetica, l’idea e per la presenza di un cast stellare di donne dello spettacolo americano.

Oltre a Cardi B, che collabora col gruppo nella canzone con un gradevole intermezzo rap, sono infatti presenti: Camila Cabello, Gal Gadot, Jennifer Lopez, Mary J. Blige, Rita Ora, Ellen DeGeneres, Phoebe Robinson, Aly Raisman, Sarah Silverman, Lilly Singh, Amani Al-Khatahtbeh, Trace Lysette, Tiffany Haddish, Angy Rivera, Franchesca Ramsey, Millie Bobby Brown, Chloe Kim, Alex Morgan, Beanie Feldstein, Jackie Fielder, Danica Patrick, Ilhan Omar, Elizabeth Banks, Ashley Graham e infine la moglie e la figlia di Adam Levine, Behati Prinsloo e Dusty Rose.

Insomma, quando si parla di cast stellare!

Maroon 5, Girls Like You Volume 2

Per festeggiare dunque il successo della prima clip, i Maroon 5 hanno deciso di diffonderne una versione alternativa, con alcune scene tagliate dall’originale e nuove gag molto curiose: tra le altre, quella in cui Jennifer Lopez tira le orecchie ad Adam Levine per qualche secondo.

E così la band americana ha ‘ammazzato il tempo’ in attesa di poter ricevere la notizia più importante della propria carriera, ovvero l’ufficialità della loro partecipazione all’half time show del prossimo Super Bowl, un grande onore che nel 2016 fa avevano solo sfiorato, ma che stavolta non dovrebbe venirgli negato.

Ecco il video di Girls Like You nella sua seconda versione: