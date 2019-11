Noel Gallagher, Wandering Star: il video a tema natalizio dell’ultimo singolo dell’ex chitarrista degli Oasis.

Noel Gallagher è già entrato nel clima natalizio. O forse anti-natalizio. L’ex chitarrista degli Oasis ha rilasciato il video del suo ultimo singolo, Wandering Star, primo estratto dal suo terzo EP di fila, Blue Moon Rising.

Il brano è stato rilasciato il 14 novembre e accompagnato da un video ufficiale il 21 novembre, a poco più di un mese da Natale. Ecco la clip con protagonista l’attore Stephen Graham.

Il video di Wandering Star è stato girato da Dan Cadan, e ha per protagonista l’attore Stephen Graham, già famoso per film come Gangs of New York, Rocketman e The Irishman, che nell’occasione interpreta uno strano Babbo Natale.

Invece che portare i doni, infatti, l’uomo aiuta una madre a rubare alcuni regali per i suoi bambini. Insomma, un video a tema natalizio molto poco convenzionale, come ci si potrebbe attendere da un artista fuori dagli schemi come Noel.



Il regista Dan Cadan ha voluto spiegare il significato della sua opera, che non è contro il Natale: “La pressione che arriva dal bombardamento commerciale e dalla società dei consumi per un genitore single che non si fermerà davanti a niente per fare in modo che i suoi bambini vivano la magia che in molti danno per scontata“.

La speranza dell’autore è che la performance degli attori riempia di gioia natalizia chi guarderà il video, portandoli a riflettere sulle disuguaglianze create da questa società che riempie di necessità tutti, sia i più fortunati, sia i meno fortunati, spesso destinati a vedere i loro bisogni insoddisfatti.

Di seguito il video di Wandering Star:

