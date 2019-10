Le decisioni finali spetteranno al Papa ma sul tema dei viri probati, uomini sposati di provata fede da ordinare sacerdoti per fronteggiare la carenza di preti in Amazzonia, c’è un vescovo al Sinodo che saprebbe già chi ordinare. Si tratta di mons. Carlo Verzeletti, vescovo di Castanhal in Brasile che ha osservato in occasione del briefing dedicato al Sinodo sull’Amazzonia arrivato alla seconda settimana di lavori: “Spero che il Papa possa guardare con affetto il tema” dei viri probati. “Abbiamo persone sposate davvero degne per fare i sacerdoti, e non sono certamente di seconda categoria. Se il Papa decidesse per i viri probati, io saprei già chi ordinare“, ha detto.

