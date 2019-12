“Papà le dia la paghetta anche se ha 33 anni”. Il tribunale di Torino dà ragione a una figlia che guadagna 700 euro e chiede aiuto al padre, condannando l’uomo a due mesi di carcere per aver smesso di versarle gli alimenti. E’ la storia raccontata oggi da ‘La Repubblica’. Per il padre, che si è dichiarato nullatenente e disoccupato e che aveva smesso da qualche anno di versarle i 258 euro al mese di alimenti, il giudice ha stabilito la sospensione condizionale della pena a patto che versi subito una provvisionale di 3000 euro immediatamente esecutiva in favore della figlia. Era stata la figlia a denunciarlo il 29 dicembre 2014, raccontando come lui avesse smesso di contribuire al suo sostentamento dal 2012. Un uomo con cui i rapporti erano sempre stati difficili, continua a raccontare il quotidiano, dopo che si era separato da sua madre nel 2000. Nella sentenza di divorzio, il giudice aveva stabilito che dovesse corrispondere 500 mila lire all’ex moglie e aveva accusato il padre di mancata ottemperanza degli obblighi familiari, per “aver fatto mancare i mezzi di sussistenza alla figlia maggiorenne”.

