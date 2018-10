“A un portavoce del presidente del Consiglio che risponde così, ti viene da dirgli ‘dimettiti’. Cioè la pancia te lo direbbe, perché le scelte di pancia sono sempre impulsive. E invece no, perché qui non bisogna essere impulsivi. Qui bisogna ragionare…”. Un commento al sapore di ‘vaffa’ quello di Maurizio Crozza al messaggio di Rocco Casalino dopo i tragici eventi di Ponte Morandi. Ospite a ‘Che Fuori Tempo Che Fa’ di Fabio Fazio per la consueta copertina, l’attore è infatti tornato con la consueta ironia sulle polemiche scatenate dal messaggio Whatsapp del portavoce di Palazzo Chigi. Invitando inizialmente Casalino a recarsi in Florida, a Cape Canaveral, per farsi spedire su Marte e passare lì i prossimi Ferragosto, Crozza opta quindi per una più economica soluzione al problema: “Perché spendere tutti ‘sti soldi per mandarti su Marte – spiega – quando invece gratis, con ‘metodo Grillo’, possiamo direttamente mandarti affan….”.