Ce l’ha fatta. Dorothea Wierer ha conquistato la prima posizione nella 10 km a inseguimento di Anterselva, valida per la coppa del mondo femminile di biathlon. L’azzurra si è imposta in solitaria consolidando così il suo primato nella classifica generale. Seconda a 6” la tedesca Laura Dahlmeier, terza l’altra azzurra Lisa Vittozzi giunta a 16”2. Per la Wierer si tratta della prima vittoria in questa specialità e la prima in carriera ad Anterselva. La 28enne di Brunico sale a quota 592 punti e allunga in classifica sulla compagna di squadra Vittozzi, seconda a 24 lunghezze. Più staccata la slovacca Anastasiya Kuzmina, terza con 485 punti.

