Il breve episodio di tremore che ha presentato la Merkel e che lei stessa ha riferito come un malore transitorio e senza conseguenze, rappresenta una forma particolare di tremore definito ortostatico perché compare quando si mantiene la stazione eretta. I movimenti involontari partono dagli arti inferiori e si irradiano lungo i muscoli del tronco rendendo difficile il mantenimento prolungato della postura.

Diverse cause possono facilitarne la comparsa tra cui la disidratazione con alterazione dell’equilibrio idro-salino come può accadere nei mesi estivi ma molto spesso non viene individuata una causa precisa. Nel caso della Merkel il recupero è stato evidentemente completo ed immediato e questo è molto rassicurante tuttavia se la manifestazione non rimane isolata potrebbe essere utile un approfondimento medico.

(*) Professore e direttore di Neurologia aoll’Università Campus Bio-Medico, Roma