Né ragione, né sentimento. Né tattica, né intensità. Non c’è bisogno di spiegare altro. Il Tottenham non ha più un’anima. Non ha carattere. Sembra che ognuno giochi per conto suo, che i ragazzi vadano in campo come dilettanti di talento, infischiandosene dei compagni, incapaci di seguire un percorso comune (ammesso che sia stato previsto). Classico esempio Dele Alli: in teoria un campione, nei fatti un’occasione perennemente sprecata, come il suo talento. Perso e non sostituito Eriksen (che comunque negli ultimi tempi con Pochettino aveva perso il posto in squadra), il Tottenham non ha più una guida in campo. E forse neppure in panchina. Mourinho aveva scelto di caricarsi sulle spalle una squadra gloriosa ma così povera di vittorie recenti che quasi non si è reso conto di aver fatto bingo: il Tottenham è a digiuno di trofei da tempo immemorabile. Il più vicino è una Coppa di Lega, che risale a 12 anni fa. La FaCup più recente è del 1991. Non parliamo del campionato: bisogna andare ai tempi di Venables, al 1961. Secoli fa.

Senza volere, Mourinho aveva dunque trovato la squadra perfetta per non deludere. Cos’altro può succedere in un ambiente tanto disavvezzo a dominare? Al massimo di proseguire nel drammatico solco dell’assenza di fasti. Ma nonostante questo, al netto della sfortuna che ha privato Mourinho di Kane, di Son e poi anche dell’olandese Bergwijn, arrivato a gennaio (che sembrava essersi bene inserito), nulla avrebbe fatto pensare che il passaggio da Pochettino a Mourinho si sarebbe potuto concretizzare con tanta inconsistenza. La bellezza no, il cinismo no, la difesa scombinata, la fase offensiva affidata all’improvvisazione. Nell’ultimo mese, il crollo definitivo. Cinque sconfitte consecutive il tre manifestazioni, l’uscita mesta dalla FaCup per mano del Norwich, che in Premier è ultimo in classifica. Mourinho non ha più polso, forse ha anche rinunciato a sentire il polso dei suoi giocatori, ignorandone la condizione fisica. Ha pochi elementi, è vero, contro il Lipsia aveva una panchina che faceva quasi tenerezza (e infatti ha effettuato sostituzioni quando i giochi erano fatti).

Certo un Tottenham così non si vedeva da anni. Remissivo, senza personalità, quasi rinunciatario. E pensare che appena un anno fa, stava perdendo 2-0 in casa dell’Ajax dopo mezz’ora di partita nella semifinale di ritorno della Champions. Ebbene, quel Tottenham seppe ribaltare tutto, andando a vincere ad Amsterdam con una tripletta di Lucas (contro il Lipsia, costretto a giocare al centro dell’attacco, il brasiliano ha offerto un’ottima interpretazione del “nove fantasma”). Quello di Lipsia era un ricordo sbiadito, come se invece di un anno ne fossero passato dieci. Pochettino se ne andò per consunzione. Gli dissero che, alla fine, in sette anni, non aveva combinato nulla. Ma una finale di Champions è qualcosa di più del nulla. E soprattutto il suo Tottenham aveva un disegno in testa, seguiva una linea fisica ed emotiva, inseguiva gli avversari, cambiava le partite. Il Tottenham di Mourinho non ha mai (ad eccezione forse del match vinto contro il City in campionato), e ripetiamo mai, dato l’impressione di aver mandato a memoria una lezione studiata con applicazione e passione. Mai una volta che la somma dei talenti individuali, che pure ci sono ancora, fosse inferiore al talento del gruppo: cosa che indicherebbe la presenza di una mano, quella dell’allenatore. Ora ha soltanto un fioco lumicino di speranza: arrivare a ottenere un posto in Europa per il prossimo anno. Ma è così tenue che quasi non si vede. Per il resto lui e il Tottenham sono fuori da tutto. Da oggi in avanti Mourinho farà bene a riflettere se non sia il caso di mollare a giugno. E assai poco probabile che il Tottenham possa ricostruirsi con uno come lui, abituato a gestire nomi importanti, non a crearli dal nulla o dalle giovanili. Ancor meno probabile che lui possa ricostruirsi col Tottenham, soprattutto con questo Tottenham.

Mourinho non è più colui che metteva l’autobus sulla linea di porta. Non protegge più i suoi ragazzi dagli strali della stampa o dei tifosi, come faceva dichiaratamente all’Inter. Ma non sa nemmeno attaccare in armonia. Insomma non ha cambiato pelle. Ne ha solo persa una. Non ha mai torto marcio, ma raramente ha ragione. E’ un signore che fa spettacolo, oggi come ieri. Ma ormai lo fa con la sua persona, non più con le sue squadre, cioè vincendo. Per trovare un Mourinho vincente e sorridente, un Mourinho di qualità, non sappiamo dove andare a cercare. Per riandare a una sua squadra tonica e trionfatrice dobbiamo forse risalire a qualche situazione del suo Real Madrid. Nel frattempo però il calcio, con le sue innovazioni, con i suoi nuovi protagonisti, che rischiano, sperimentano, e si vede che godono a fare il proprio mestiere (da Guardiola a Nagelsmann), lo ha scavalcato, come in una ripartenza folgorante. E’ pure simpatico, gliene dicono di tutti i colori (noi compresi) e non si scompone (non più). Bello che parli del suo cane che non c’è più. Bello che faccia capire a Conte (quando il Chelsea di Antonio umiliò il suo United) che urlare così dopo un 4-0 non è proprio da signori. Un po’ ci fa, un po’ è così veramente. Di sicuro sa come arricchire il calcio con altri argomenti. Resta tuttavia che la sua parabola di grande figura non è più tale. Anzi, è un tramonto senza sole, solo nuvole che alternano sfumature di grigio nel cielo, sino al nero di una locuzione che gli si sta ritorcendo contro: zero tituli. E gli dice pure male: quando ha vinto l’Europa League con il Manchester United, tre anni fa, fu come se avesse vinto una partita a scopa con gli amici di Setubal. Quando lo “special” non si accende più su quel flipper chiamato vita, non si accende più nemmeno quando è acceso…





