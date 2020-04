Summertime: il trailer della nuova serie di Netflix con musiche firmate da Giorgio Poi in collaborazione con artisti come Frah Quintale e Francesca Michielin.

Sta per arrivare su Netflix Summertime, la nuova serie italiana prodotta da Cattleya con musiche curate dal cantautore Giorgio Poi. Dal 29 aprile arriva sulla piattaforma streaming più famosa al mondo una nuova serie destinata a conquistare migliaia di fan.

E già il trailer ha entusiasmato tutti, specialmente i fan di Frah Quintale e Francesca Michielin: è possibile infatti sentire dei pezzi di Missili del rapper bresciano e Leoni della cantautrice di Bassano.

Summertime: il trailer della serie Netflix

Ai brani di Frah e Francesca ha collaborato Giorgio Poi, cantautore che ha firmato le musiche per la nuova serie Netflix e ha collaborato alla supervisione dell’intera colonna sonora.

Parlando di questa importante esperienza, Giorgio ha dichiarato: “Non avevo mai composto una colonna sonora, ma avevo sempre desiderato farlo. Visto l’ambientazione ho pnesato di utilizzare un set ‘da spiaggia’, ricorrendo quindi a chitarre classiche, shaker, tastiere e percussioni, che poi ho arricchito con altri elementi“.

Tra i brani presenti nella colonna sonore troviamo successi come Il cielo in una stanza di Gino Paoli, ma anche brani più recenti come Thoiry di Achille Lauro, Estate dimmerda di Salmo, San Siro di Franco126 e tanti altri ancora.

Ma non finisce qui. In alcuni episodi della serie sono infatti presenti anche alcuni artisti importanti come Raphael Gualazzi e i Coma_Cose. Ecco il trailer:

Summertime: la trama

Summertime è una serie di otto episodi diretta da Lorenzo Sportiello e Francesco Lagie, ispirata al libro Tre metri sopra il cielo di Federico Moccia.

Ambientata sulla costa adriatica, ha al centro una storia d’amore moderna. Protagonisti Ale e Summer, due ragazzi provenienti da mondi diversi ma legati da un’attrazione fortissima.

Attraverso un’estate caldissima e ricca di esperienze importanti, i due cresceranno insieme e diventeranno qualcosa di differente rispetto a ciò che erano prima di incrociare le proprie strade.